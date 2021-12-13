سمو أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية

المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن جمعية الإسكان الأهلية ، كان لها الأثر الكبير في تمكين الأسر السعودية الأشد حاجة بالمنطقة بالحصول على السكن الملائم والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بالتعاون مع شركاء الجمعية وفق منظور مؤسسي .

وأوضح أن الجمعية خلال الربع الثالث لعام 2021م ، أنجزت المرحلة الثالثة لبناء أربع وحدات سكنية بمركز الطرفية من إجمالي أربع مراحل المشروع ، وتوقيع عقدين لبناء وحدتين سكنيتين في مشروع مركز الطراق ومشروع حي الرابية بمدينة بريدة ، وإنهاء إجراءات نقل ملكية أرض الجديدات بمساحة (51040) مترا مربعا ، وجاري العمل على تطويرها وتجهيزها، وتوقيع اتفاقية مع جمعية بنيان ضمن برنامج بناء (20) وحدة سكنية بمبلغ إجمالي وقدره 6 ملايين ريال وجاري العمل على تخصيص الأراضي السكنية بأسماء المستفيدين من قبل جمعية بنيان ووكالة الإسكان التنموي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه في الإمارة اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأعضاء الجمعية العمومية .

وبيّن سموه أن الجمعية تسعى الى تحقيق رؤية المملكة 2030 في برنامج الإسكان والتنمية بتوفير السكن الملائم وببرنامج جودة الحياة بالعمل على رفع مستوى الأسر من الحاجة الى الكفاف بمنطقة القصيم، مشيرا الى أن ما تحقق للجمعية من منجزات خلال السنوات الماضية تمثل في عدد من المسارات والبرامج من خلال بناء الوحدات السكنية وتقديم الايجار للمساكن ، وتوفير الأراضي التي تقام عليها المشاريع الخاصة ببرامج الإسكان ، مثمناً سموه دور أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية والداعمين من أهل على تحقيق مستهدفات الجمعية ، متطلعاً سموه الى الاستمرارية في تحقيق أهداف الجمعية .

وكان اجتماع الجمعية العمومية قد استعرض رحلة الاحتضان لمؤسسة الملك خالد الخيرية ، واعتماد ميزانية الجمعية لعام 2020م ، وانتخاب أعضاء الدورة الثانية لمجلس الإدارة ، وإقرار السياسات واللوائح للتطوّع بالجمعية ، كما استعرض أمين عام الجمعية محمد العوفي منجزات الجمعية لعام 2021 ، ومستهدفات الجمعية لعام 2022م .