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رسميًا .. إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا في هذا الموعد

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رسميًا .. إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا في هذا الموعد

رسميًا .. إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا في هذا الموعد
https://almnatiq.net/?p=1083979
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إعادة فاعليات قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الإثنين.

 

كانت أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن عدد من المواجهات المثيرة والمشتعلة والتي تجمع بين عمالقة فرق القارة، وذلك قبل قليل.

 

وبحسب التقارير، فإن هناك خطأ حدث أثناء سحب الكرة الخاصة بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو ما يستوجب إعادة القرعة بشكل كامل.

 

ومن المقرر إعادة القرعة مساء اليوم عند الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

وتلتزم القرعة بعدة ضوابط منها تجنب مواجهة فريقان من بلد واحد، أو تكرار مقابلات الفرق التي لعبت سويًا في دور المجموعات.

 

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر فبراير المقبل؛ حيث ستكون مواجهات الذهاب أيام (15- 16- 22- 23) من العمل المقبل.

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