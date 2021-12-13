لجنة تحكيم مهرجان الإبل بالصياهد تستعرض شوط الفحل وإنتاجه المجاهيم

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استعرضت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، في نسخته السادسة، برئاسة الأمير خالد بن سلمان، شوط الفحل وإنتاجه في لون المجاهيم.

وتميّز هذا اللون في هذه النسخة بقوة الحلال وإثارة جماهيرية طاغية وإتمام العديد من الصفقات المليونية التي فاقت المعدلات السنوية، حيث إن مشتريات أحد الملاك لتعزيز المنقية لهذه النسخة تجاوزت 100 مليون ريال.

وفي شأن مشاركة الملاك، قال مبارك بن مناحي بن حليط الدوسري: إن مهرجان الملك عبدالعزيز يعد أشهر المهرجانات في العالم يضم أفضل سلالات الإبل المعروفة بالزين.

وأضاف “الدوسري”: الدعم الذي وجده النادي من قبل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، أسهم بظهور المهرجان بهذه الصورة الحضارية العالمية التي تبرز موروثنا العريق وافتخارنا به وتمسكنا بأصالة الماضي وحضارة اليوم والمستقبل، وعكس صورة زاهية عن المملكة وموروثها العريق أمام أنظار العالم.

ورفع الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن ملاك الإبل لسمو ولي العهد على رعاية المهرجان والإشراف عليه ودعم كل مشروعاته التطويرية، حتى عاد مهرجان المؤسس كأفضل مهرجان للإبل في العالم.

كما شكر الشيخ فهد بن حثلين على قيادة مسيرة النادي إلى التطور والنجاح المشهود، مؤكداً أنهم ينافسون بكل قوة على المركز الأول في شوط الفحل وإنتاجه بعد أن حققوا العديد من المراكز الأولى في النسح الماضية للمهرجان.

من جانبه، قال مالك الإبل المشارك في الفحل وإنتاجه في لون الشقح رفاعي بن مناحي العجمي: إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يعد بمثابة كأس العالم بالنسبة لأهل الإبل مقارنة بكرة القدم والرياضات الأخرى.

وأضاف “رفاعي”: أكثر ما يميز مهرجان الصياهد هو تقدمه وأولويته على كل المهرجانات في العالم سواء في الميادين وعروض الإبل ومستوى جمالها وحسن التنظيم من ناحية دخول وخروج الإبل وتسجيل معلوماتها بكل يسر وسهولة وعبر التقنية الإلكترونية.

وتابع: وجدنا من نادي الإبل كل الترحيب والاستقبال الطيب وتسهيل الدخول والحفاظ على المنقيات ورعايتها، وهذه من الأمور التي تُسعد المشارك خاصة من دول الخليج وتحفيزه على الحضور.

وقال: كذلك اللجان الطبية والكشف على العبث والتأكد من سلامة الإبل ومشروعية مشاركتها، هذه أمور مهمة يطبقها نادي الإبل في الصياهد موقع تجمع أفضل الإبل في العالم.

من جانبه، قال مالك الإبل الحاصل على المركز الثالث في فئة سيف الملك المجاهيم، شويمي بن ظافر الدوسري: إن الحصول على مركز الثالث بمهرجان الملك عبدالعزيز يعد إنجازًا؛ لكون المنقية من الإنتاج وإبل مراح واحد، وليست مشترى، ونافست كبار رجال الأعمال الذين دفعوا عشرات الملايين، وتفوقنا على الكثير منهم.

وأضاف: مشاركة المنقية كانت من النسخة الثانية بالصياهد، وحققنا مراكز أولى في مختلف النسخ الماضية، وقبلها كانت لنا مشاركات بأم رقيبة وحصلنا على الناموس.

ونوّه “شويمي” بجهود نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين في ظهور المهرجان بهذا المظهر المتميز الذي يعد بحق نجاحًا يفتخر به جميع ملاك الابل ومحبيها، وكل من يعشق الموروث.

وتمنى من النادي أن تكون القرارات التنظيمية صادرةً في وقت يسبق انطلاقة الأشواط بوقت كافٍ؛ حتى لا يتفاجأ الملاك ببعض القرارات التي لا يعلمون عنها وهم بعيد عن وسائل الإعلام والتقنية عند منقياتهم بالصحراء وتكون مفاجأة لهم.