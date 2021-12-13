احدث الأخبار

شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص يتباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية مجهولة المصدر
أبرز المواد
 بعثة برشلونة تصل الرياض استعداداً لمواجهة بوكا جونيورز
أبرز المواد
 بلدية بيشة تزيل ١٠٨٤ ملصقًا دعائيًا و٢٢ لوحةً دعائيةً مُخالفة خلال أسبوع
أبرز المواد
 قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مواجهات دور الـ 16 ومواعيد المباريات
أبرز المواد
 ملتقى ميزانية 2022 يناقش “التحول والتطوير في الخدمات”
أبرز المواد
 “إثراء” يحتفي بـ”المقامات” في اليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 وزير الرياضة: لا نفرق بين الرجال والنساء.. ونستهدف مليون لاعب ولاعبة بحلول 2030
أبرز المواد
 الشيخ السديس يدشن مبادرة “الحجر الأسود الافتراضي”
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تشارك بمعرضٍ تفاعلي عن عام الخط العربي في XP ونبض الرياض
أبرز المواد
 لجنة تحكيم مهرجان الإبل بالصياهد تستعرض شوط الفحل وإنتاجه المجاهيم
أبرز المواد
 وزير المالية يكشف عن المنهجية المختلفة للميزانية وعلاقتها بأسعار النفط
أبرز المواد
 وزير المالية: الخصخصة مستمرة وستشمل هذه القطاعات
أبرز المواد
عاجل

إنفوجرافيك.. أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة

شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص يتباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية مجهولة المصدر

شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص يتباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية مجهولة المصدر

أبرز المواد
بعثة برشلونة تصل الرياض استعداداً لمواجهة بوكا جونيورز

بعثة برشلونة تصل الرياض استعداداً لمواجهة بوكا جونيورز

أبرز المواد
بلدية بيشة تزيل ١٠٨٤ ملصقًا دعائيًا و٢٢ لوحةً دعائيةً مُخالفة خلال أسبوع

بلدية بيشة تزيل ١٠٨٤ ملصقًا دعائيًا و٢٢ لوحةً دعائيةً مُخالفة خلال أسبوع

أبرز المواد
قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مواجهات دور الـ 16 ومواعيد المباريات

قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مواجهات دور الـ 16 ومواعيد المباريات

أبرز المواد

الشيخ السديس يدشن مبادرة “الحجر الأسود الافتراضي”

الشيخ السديس يدشن مبادرة “الحجر الأسود الافتراضي”
https://almnatiq.net/?p=1084018
المناطق_واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه بالرئاسة، اليوم، “مبادرة الحجر الأسود الافتراضي” التي أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى. وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.

وأكد معاليه أهمية إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لجميع أنحاء العالم، من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق.

ولفت إلى أن الحرمين الشريفين يمتلكان مكانز دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع، في ظل ما يوفر من إمكانات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة.

روابط ذات صلة

السديس: الرئاسة عازمة على صنع القرار وتطوير منظومة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

السديس: الرئاسة عازمة على صنع القرار وتطوير منظومة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين
السديس: إطلاق المبادرات البيئية دليل على أن المملكة ماضية إلى تحقيق أهدافها

السديس: إطلاق المبادرات البيئية دليل على أن المملكة ماضية إلى تحقيق أهدافها

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements