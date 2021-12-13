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“إثراء” يحتفي بـ”المقامات” في اليوم العالمي للغة العربية

“إثراء” يحتفي بـ”المقامات” في اليوم العالمي للغة العربية
https://almnatiq.net/?p=1084022
المناطق_واس

يحتفي مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” الجمعة المقبل، باليوم العالمي للغة العربية، بعدد من البرامج والفعاليات المتنوعة، التي تسلط الضوء على فنون اللغة، أبرزها فن “المقامات”، الذي كان يُستخدَم في المجالس الأدبية ويهتم برواية نوادر الأحاديث والقصص الفكاهية.

 

وتتضمن الفعاليات التي تستمر ليومين، محاضرتين ثقافيتين حول جماليات اللغة العربية، والإرث الأدبي القيم لفن المقامات، وتوقيع عدد من الكتب، مع عرض تفاعلي يقام على مدار يومين، يقدم 5 شخصيات من الفن الأدبي للمقامات في ساحة إثراء الداخلية، إضافةً إلى أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة. كما سيُطلَق كتاب “إثراء الفكر” الذي يتضمن خلاصة أهم القضايا المحورية التي طُرِحت في أوراق جلسات مؤتمر “فكر 17″، الذي استضافه إثراء بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي.

 

وأكد أمين مكتبة مركز “إثراء” طارق الخواجي، أن احتفاء المركز باليوم العالمي للغة العربية، ما هو إلا تأكيد على اهتمامه بترسيخ اللغة العربية وجذورها، بسلسلة من البرامج والفعاليات المتنوعة، إذ ينتهج المركز كل عام اختيار موضوع من صميم اللغة العربية، سواء الشعر، أو النثر أو فن الخطابة، حيث اختير فن “المقامات” لهذا العام.

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