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وزير الرياضة: لا نفرق بين الرجال والنساء.. ونستهدف مليون لاعب ولاعبة بحلول 2030

وزير الرياضة: لا نفرق بين الرجال والنساء.. ونستهدف مليون لاعب ولاعبة بحلول 2030
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المناطق ـ متابعات

قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، إن منصة “نافس” تتيح دخول القطاع الخاص للمشاركة في القطاع الرياضي لأول مرة في المملكة.

 

وأضاف “الفيصل” في تصريحات لقناة الإخبارية، أن المنصة مردودها سيكون إيجابيا، وسيعزز من المنافسة الرياضية داخل المملكة.

 

وأوضح وزير الرياضة، أن المملكة بها حاليا 127 ألف لاعب ولاعبة، ومن المستهدف الوصول إلى مليون بحلول 2030 وفق رؤية المملكة.

 

وشدد على أن المملكة، لا تفرق بين الرجال والنساء، حيث الجميع يمثلون السعودية، لافتًا إلى أن هذه الأهداف تحتاج لعمل كبير، ومؤكدًا أن عدد المنتخبات الحالية 25 ومن المستهدف الوصول إلى 35 في العام القادم.

 

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