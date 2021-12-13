بلدية بيشة تزيل ١٠٨٤ ملصقًا دعائيًا و٢٢ لوحةً دعائيةً مُخالفة خلال أسبوع

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نفذت بلدية بيشة حملةً ميدانيةً خلال أسبوع عمل، لإزالة الملصقات الدعائية والإعلانات المنتشرة عشوائيًا وغير النظامية في أنحاء المحافظة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في محاربة مظاهر التشوهات البصرية المتنوعة.

وفي ذات السياق، بين رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية أزالت ما يقارب ١٠٤٨ ملصقًا مختلف الأنواع والأحجام في عددٍ من المواقع والمرافق كما تمت إزالة ٢٢ لوحةً إعلانيةً مخالفة للشروط والمعايير النظامية، مشيرًا إلى أن هناك آثارًا بيئية سلبية كثيرة من اللواصق الدعائية سواءً كانت لشركات أو محلات تجارية أو فردية والتي بدورها تشوه المنظر العام للمحافظة كونها توضع على أعمدة الإنارة والأبواب وأعمدة الإشارات الضوئية وعلى الصرافات الآلية وغيرها بهدف الترويج لمنتجاتٍ وخدماتٍ غير نظامية.

وأضاف ابن جلبان أن البلدية تعمل بكل إمكاناتها في معالجة مظاهر التشوهات البصرية المختلفة والتي منها ظاهرة الملصقات الإعلانية من خلال تكثيف العمل بإزالة تلك اللواصق واللوحات الإعلانية، مشددًا على أنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المُخالفين من الشركات والمحلات التجارية التي قامت بتوزيع وتعليق تلك اللواصق والدعايات غير النظامية والمُخالفة للوائح والقواعد النظامية وذلك على رقم السجل المدني أو رقم إقامة المخالف المرتبط برقم وسيلة الاتصال المنشورة في الملصق الدعائي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات، موجهًا الجميع بضرورة التعاون مع الجهود البلدية ومحاربة هذه الظاهرة ورفع البلاغات عبر الرقم الموحد ٩٤٠ حيث تتولى الفرق الرقابية أعمال إزالتها ومُباشرة المُخالفة وذلك حرصًا على إزالة التشوهات البصرية من شوارع المحافظة وممراتها.

الجدير بالذكر، فإن البلدية كثفت هذه الإجراءات ضمن جهودها في محاربة ظاهرة الإعلانات التجارية المشبوهة والحد من التلوث البصري الذي تخلفه هذه الإعلانات في الأماكن والمرافق العامة.