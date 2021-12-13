قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مواجهات دور الـ 16 ومواعيد المباريات

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أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا، ليفربول الإنجليزي في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ، ومباراة نارية بين باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني.

وجاءت القرعة كالتالي:

سالزبورج الألماني ضد بايرن ميونخ الألماني

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي ضد آياكس الهولندي

ليل الفرنسي ضد تشيلسي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

فياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني

وتلعب مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أيام 15-16 فبراير، و23-24 فبراير، بينما تلعب مباريات الإياب أيام 8-9 مارس و15-16 مارس.

وكان أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وفياريال الإسباني قد قدموا شكوى للاتحاد الأوروبي لإعادة القرعة.

وشهدت قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال، خطأ بظهور الكرة التي تحمل اسم مانشستر يونايتد في وعاء خطأ ولذلك ظهر في مواجهة فياريال خصمه في دور المجموعات.

ولكن منظم القرعة أكد أن هذا لا يجوز لأن الفريقين قد تواجها في دور المجموعات وتم سحب كرة جديدة ووضعت مانشستر سيتي في مواجهة الفريق الإسباني، وانتهت القرعة بوضع مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان.

وحسم 16 ناديا التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات وهم:

المركز الأول

مانشستر يونايتد – ليفربول – مانشستر سيتي – ريال مدريد – بايرن ميونيخ – أياكس – ليل – يوفنتوس

المركز الثاني

باريس سان جيرمان – تشيلسي – إنتر ميلان – أتليتكو مدريد – سبورتنج لشبونة – بنفيكا – سالزبورج – فياريال