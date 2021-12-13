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الأمير عبدالعزيز بن سلمان: دول العالم أدركت الآن أين ستكون السيطرة الجديدة في قطاع الطاقة

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: دول العالم أدركت الآن أين ستكون السيطرة الجديدة في قطاع الطاقة
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
https://almnatiq.net/?p=1084053
المناطق ـ متابعات

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، اليوم الاثنين، إن دول العالم أدركت الآن أين ستكون السيطرة الجديدة في قطاع الطاقة.

 

وحذر وزير الطاقة من “حملات تشويش” تستهدف قطاع الطاقة في المملكة، مؤكدًا أن المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية.

 

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان  إلى أن العالم مقبل على أزمة طاقة في حال لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري.

 

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