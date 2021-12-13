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الخارجية اليمنية ترحب بالبيانات المشتركة الصادرة عن دول الخليج بشأن اليمن

الخارجية اليمنية ترحب بالبيانات المشتركة الصادرة عن دول الخليج بشأن اليمن
https://almnatiq.net/?p=1084079
المناطق_متابعات

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية اليوم بالبيانات المشتركة الصادرة عن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية بشأن اليمن خلال الجولة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, إلى الإمارات، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الوزارة تثمينها العالي للعلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة والمصير المشترك التي تجمع بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية في العمل على مواجهة الأخطار والتهديدات المشتركة وبما يحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة العربية ويحقق الرخاء والازدهار والتنمية لشعوب المنطقة كافة.

وجددت الخارجية اليمنية موقف الحكومة اليمنية الداعم للجهود الهادفة إلى تحقيق السلام واستعادة الدولة, وتأييدها للمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار عادة أنها خطوةً مهمة لمعالجة القضايا الإنسانية كافة، وأهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الجهود في تطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية وإعادة الاستقرار الاقتصادي ومواجهة خطر الميليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران.

وأدانت بشدة استمرار استهداف ميليشيات الحوثي التي تدعمها إيران للمطارات والأهالي والمنشآت الحيوية في السعودية وتهديدها لأمن الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمية في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي واستخفافها لقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، مؤكدة تضامنها الكامل في كل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير لحماية أراضيها ومواطنيها ومواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية عن الشكر والتقدير لمواقف الأشقاء في دول الخليج العربية لدعمهم وتضامنهم مع اليمن وشرعيتها الدستورية وحرصهم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه, ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية ودعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

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