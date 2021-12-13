مسلي آل معمر: لا وقت للكلام.. نادي النصر يمر بمرحلة دقيقة ونحتاج للعمل

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علق رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر لأول مرة على الانتقادات التي وجهت له مؤخرا من جماهير النصر، بالتزامن مع التراجع الكارثي في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2021-2022.

والنصر ودع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه، بعد السقوط أمام الهلال، في نصف نهائي 2021.

في الوقت نفسه، تراجع النصر، إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 13 جولة.

حيث قال مسلي آل معمر في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ قليل: “يُعاتبني النصراويون.. لماذا لا تعلق، لا توضح، لا ترد”.

وشدد رئيس مجلس إدارة النصر، على أن كل الآراء، محل تقدير مجلس الإدارة، وتقديره الشخصي، لافتًا إلى أن جمهور النصر، هو الرصيد الحقيقي للنادي، وإسعادهم هدفهم الرئيسي.

واعترف مسلي آل معمر، أن النصر، يمر بمرحلة دقيقة للغاية، ويحتاج إلى العمل، من أجل العودة للمنافسة من جديد.

واختتم آل معمر تغريدته؛ بالقول: “لا وقت للكلام، وسيأتي وقته.. والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع النصر، في الموقع الذي يليق به”.