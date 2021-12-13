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وفاة مشرف الشهري.. ماذا كتب في وصيته؟

وفاة مشرف الشهري.. ماذا كتب في وصيته؟
https://almnatiq.net/?p=1084086
المناطق ـ متابعات

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل، بعد إعلان وفاة الشيخ مشرف بن محمد الشهري – رحمه الله- إذ عرف عنه أنه كان محبا للعلم، ويبذل كل جهوده لخدمته.

وكان الراحل ـ رحمه الله ـ  مهتما بجمع المخطوطات الإسلامية وجمع الدروس العلمية لخدمة طلاب العلم، وذلك من خلال موقع “الباحث العلمي”، وموقع “جامع الدروس العلمية”، بالإضافة إلى موقع “جامع المخطوطات الإسلامية”.

وأعلن الخبر، على “توتير” عبد الرحمن الشهري، إذا كتب: “رحم الله أخي وصديقي العزيز  مشرف الشهري ورفع درجاته، وكفر سيئاته، وأحسن عاقبته ومكافأته”.

وتابع: “عرفته منذ 1422هـ عندما زارني في منزلي بالرياض، وكان في بداية عنايته بجمع تراث أهل العلم، ولم تزده الأيام إلا جدا واجتهادا في خدمة العلم وطلابه.. استودعناك الله يا أبا محمد، وجمعنا بك في الجنة”.

فيما أعلن ناصر الدريهم، أحد المهتمين بالعمل التطوعي، تدشين مبادرة لإصدار صك وقفي “عن صاحب الأيادي البيضاء على طلبة العلم والباذل نفسه وعمره في خدمة العلم وأهله فضيلة الشيخ مشرف الشهري”.

وتابع: “المبادرة لصندوق مساجد طريق الحرم المكي لجمعية.. شارك بالقليل واحتسب في نشرهإشارة بسبابة اليد للأسفل

http://store.msajidona.org.sa/p/8389“.

 

https://twitter.com/n_a_d87/status/1470366913566068739?s=20

ونعى نبيل علي العوضي، الشهري عبر حسابه على توتير، معلقا على صورة له: “اللهم اغفر للشيخ مشرفالشهري وارحمه وأسكنه الجنة ، واجعل ما بذله من جهد في نشر العلوم الشرعية في ميزان حسناته”، مستشهدا في هذا الصدد بقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

وصية الشهري

وتداول طلاب العلم في المملكة، وصية الشيخ مشرف الشهري، والتي جاء فيها: “أخي.. أكثر الآن وأنت صحيح مقيم من فعل الخيرات والتزود من الصالحات، ورد فعل المظالم والتقلل من السيئات، فلا تدري متى تشغل، تمرض، تموت! أي عمل يقربك من الله، فإنك لا تدري في أي ساعة ستودعها.. نصيحة تقبلوها من نادم مفرط”.

 

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