جمعية تمكين القيادات تنظم لقاء إثرائيًا بعنوان “نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة”

المناطق_الحدود الشمالية

نظمت جمعية تمكين القيادات بمحافظة رفحاء أمس – عن بعد -، لقاءً إثرائيًا تحت عنوان “نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة”، لمجالس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في القطاع غير الربحي بالمنطقة.

وركزت محاور اللقاء على التعريف بالمجالس وأدوارها والمسؤوليات المناطة به، وأنواع اللجان والتكليفات ودورها في مراقبة الأداء التنفيذي، ومعايير اختيار المجالس والعناصر الحرجة لنجاح المجلس، والحوكمة ودورها ومراحل تطبيقها في مجالس الجمعيات ومدخل في قراءة التقارير المالية، وآليات تقييمها وكتابة المحاضر والتوصيات، بالإضافة لمعززات فاعلية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.