احدث الأخبار

مربط أكمل يتوج بكأس العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة بباريس
أبرز المواد
 الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة
أبرز المواد
 ‏‏‏خالد النمر يوجه نصيحة لمرضى القلب: “لا تغلقوا باب دورة المياه في هذه الحالة”
أبرز المواد
 وزارة البيئة تنجح في تسجيل 43 % من ممارسي مهنة صيد الأسماك في برامج المهن الحرة
أبرز المواد
 جمعية تمكين القيادات تنظم لقاء إثرائيًا بعنوان “نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة”
أبرز المواد
 وفاة مشرف الشهري.. ماذا كتب في وصيته؟
أبرز المواد
 مسلي آل معمر: لا وقت للكلام.. نادي النصر يمر بمرحلة دقيقة ونحتاج للعمل
أبرز المواد
 الخارجية اليمنية ترحب بالبيانات المشتركة الصادرة عن دول الخليج بشأن اليمن
أبرز المواد
 هلا التويجري: لغة الأرقام تضع المملكة ضمن المتصدرين في حقوق الإنسان
أبرز المواد
 في العُلا صلح وفي الرياض طموح
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سلمان: دول العالم أدركت الآن أين ستكون السيطرة الجديدة في قطاع الطاقة
أبرز المواد
 تتويج 13 سعودياً بكأس الملك عبدالعزيز للصقور في مسابقة الملواح
أبرز المواد
عاجل

إنفوجرافيك.. أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة

مربط أكمل يتوج بكأس العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة بباريس

مربط أكمل يتوج بكأس العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة بباريس

أبرز المواد
الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

أبرز المواد
‏‏‏خالد النمر يوجه نصيحة لمرضى القلب: “لا تغلقوا باب دورة المياه في هذه الحالة”

‏‏‏خالد النمر يوجه نصيحة لمرضى القلب: “لا تغلقوا باب دورة المياه في هذه الحالة”

أبرز المواد
وزارة البيئة تنجح في تسجيل 43 % من ممارسي مهنة صيد الأسماك في برامج المهن الحرة

وزارة البيئة تنجح في تسجيل 43 % من ممارسي مهنة صيد الأسماك في برامج المهن الحرة

أبرز المواد

جمعية تمكين القيادات تنظم لقاء إثرائيًا بعنوان “نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة”

جمعية تمكين القيادات تنظم لقاء إثرائيًا بعنوان “نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة”
https://almnatiq.net/?p=1084091
المناطق_الحدود الشمالية

نظمت جمعية تمكين القيادات بمحافظة رفحاء أمس – عن بعد -، لقاءً إثرائيًا تحت عنوان “نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة”، لمجالس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في القطاع غير الربحي بالمنطقة.

وركزت محاور اللقاء على التعريف بالمجالس وأدوارها والمسؤوليات المناطة به، وأنواع اللجان والتكليفات ودورها في مراقبة الأداء التنفيذي، ومعايير اختيار المجالس والعناصر الحرجة لنجاح المجلس، والحوكمة ودورها ومراحل تطبيقها في مجالس الجمعيات ومدخل في قراءة التقارير المالية، وآليات تقييمها وكتابة المحاضر والتوصيات، بالإضافة لمعززات فاعلية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.

روابط ذات صلة

مكافحة المخدرات تقبض على مواطن قام بعرض وترويج مواد مخدرة على شبكات التواصل الاجتماعي

مكافحة المخدرات تقبض على مواطن قام بعرض وترويج مواد مخدرة على شبكات التواصل الاجتماعي
‏ محمية الإمام تركي الملكية تزرع 3 آلاف شجرة بفياض لينة جنوب رفحاء

‏ محمية الإمام تركي الملكية تزرع 3 آلاف شجرة بفياض لينة جنوب رفحاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements