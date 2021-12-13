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‏‏‏خالد النمر يوجه نصيحة لمرضى القلب: “لا تغلقوا باب دورة المياه في هذه الحالة”

‏‏‏خالد النمر يوجه نصيحة لمرضى القلب: “لا تغلقوا باب دورة المياه في هذه الحالة”
https://almnatiq.net/?p=1084099
المناطق ـ متابعات

قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن يجب التنبيه على مرضى القلب بألا يغلقوا أبواب الحمام بالمفتاح خلفهم، وذلك تحسبا لأى مضاعفات قد تحدث.

 

وأشار النمر عبر حسابه على توتير، إلى واقعة مؤسفة، حدثت لـ مريض قلب مسن لديه صرع جاءته نوبة الصرع بعد دخوله لدورة المياه وإقفاله الباب بالمفتاح.

 

وتابع: “فُجِعت العائلة بصوت سقوطه وأخذوا 10 دقائق حتى كسروا الباب وأنقذوه”، مشددًا، أن الشاهد من القصة: “من لديه مريض يمكن أن يغمى عليه في أي وقت يجب ان ينتبه لهذه النقطة”.

إلى ذلك نبه استشاري أمراض القلب، على ضرورة ألا يختلط الأطفال الذين يعانون من الزكام، بكبار السن، ذلك لأن مناعتهم أضعف، وتدهور صحتهم أسرع، مشيرا في هذا الصدد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم “لا يوردن مُمرض على مُصح”.

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