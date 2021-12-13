‏‏‏خالد النمر يوجه نصيحة لمرضى القلب: “لا تغلقوا باب دورة المياه في هذه الحالة”

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قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن يجب التنبيه على مرضى القلب بألا يغلقوا أبواب الحمام بالمفتاح خلفهم، وذلك تحسبا لأى مضاعفات قد تحدث.

وأشار النمر عبر حسابه على توتير، إلى واقعة مؤسفة، حدثت لـ مريض قلب مسن لديه صرع جاءته نوبة الصرع بعد دخوله لدورة المياه وإقفاله الباب بالمفتاح.

وتابع: “فُجِعت العائلة بصوت سقوطه وأخذوا 10 دقائق حتى كسروا الباب وأنقذوه”، مشددًا، أن الشاهد من القصة: “من لديه مريض يمكن أن يغمى عليه في أي وقت يجب ان ينتبه لهذه النقطة”.

الواقعة:

مريض قلب كبير سن لديه صرع جاءته نوبة الصرع بعد دخوله لدورة المياه وإقفاله الباب بالمفتاح

فُجِعت العائله بصوت سقوطه واخذوا ١٠ دقائق حتى كسروا الباب وأنقذوه !! الشاعد:

من لديه مريض يمكن أن يغمى عليه في أي وقت يجب ان ينتبه لهذه النقطة. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 13, 2021

إلى ذلك نبه استشاري أمراض القلب، على ضرورة ألا يختلط الأطفال الذين يعانون من الزكام، بكبار السن، ذلك لأن مناعتهم أضعف، وتدهور صحتهم أسرع، مشيرا في هذا الصدد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم “لا يوردن مُمرض على مُصح”.