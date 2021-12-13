الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مكتبه بالديوان الملكي اليوم، معالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة, وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأعرب سموه، عن شكره لمعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة على جهوده في أداء مهمته سفيرًا لمملكة البحرين لدى المملكة، وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.