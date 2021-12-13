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البيت الأبيض: لم تعد هناك قوات قتالية أميركية في العراق

البيت الأبيض: لم تعد هناك قوات قتالية أميركية في العراق
https://almnatiq.net/?p=1084115
المناطق ـ متابعات

قال البيت الأبيض، إن لم تعد هناك قوات قتالية أميركية في العراق، حسبما أفادت العربية نت في خبر عاجل.

 

وأوضح البيت الأبيض، أن قوات التحالف المتبقية في العراق يقتصر دورها على المشورة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

 

وشدد البيت الأبيض على أن قوات التحالف ستقدم المشورة في العراق بناء على دعوة من الحكومة.

 

على جانب آخر قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في تصريحات سابقة ـ إن انسحاب القوات الأمريكية يؤكد قدرة القوات العراقية بكل صنوفها على حفظ أمن العراق واستقرار شعبه، مشددًا على أنه لن يسمح لأحد أن يعبث بأمن بلاده، مؤكدًا: “العبث بمستقبل العراق خط أحمر”.

 

وفي كلمة له بمناسبة مئوية الدولة العراقية، قال الكاظمي، إنه “آن الاوان أن ننظر إلى دولتنا بموضوعية، وأن نفتخر بمنجزاتها، ونعترف بأخطائها، ونمضي إلى الأمام متسلحين بإرثنا وقدرات شعبنا لنكون جنباً إلى جنب مع كل الدول الناجحة”.

وأوضح الكاظمي أن العراق يستعيد عافيته الكاملة، بأيدي شعبه المخلص والمحب له، مشيرا في هذا الصدد إلى جهود دول الجيران في دعم استقرار البلاد وأمنها.

 

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