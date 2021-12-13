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أحمد بن سليمان الراجحي يلتقي برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية

أحمد بن سليمان الراجحي يلتقي برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية
https://almnatiq.net/?p=1084124
المناطق_المدينة المنورة

التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومنسوبي الوزارة وقيادات القطاع الخاص.

وقال المهندس الراجحي خلال كلمة ألقاها في بداية الاجتماع: “نسعى في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى دعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسعة أعماله. نحرص على تعزيز الشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، حيث كان هناك في العامين الماضيين العديد من ورش العمل للتعرف على تحديات القطاع. وقد أطلقنا 81 مبادرة كان لها دور مهم في نمو وتوسع الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة في تخفيف تداعيات جائحة كورونا على القطاع والعاملين فيه، وما زلنا مستمرين في التطوير لدعم أعماله.

تأتي مثل هذه اللقاءات ضمن خطط الوزارة لمناقشة تحديات القطاع الخاص ووضع المقترحات والحلول بالموائمة بين الموارد والإمكانات وواقع سوق العمل، وذلك بهدف تطوير سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته ليواكب أسواق العمل العالمية.

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