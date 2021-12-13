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وزير الطاقة: “الملك سلمان بن عبدالعزيز علمني الصدق والأمانة”.. وهذا ما تعلمته من ولي العهد
https://almnatiq.net/?p=1084127
المناطق ـ متابعات

قال سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه تعلم من خادم الحرمين الشريفين “الصدق والأمانة”.

 

جاء ذلك في أثناء حديثه  بملتقى ميزانية السعودية، مؤكدًا أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “علمنا جميعا الجرأة في قول الحقيقة لنكسب ثقة المواطن في عملنا”.

 

وضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن دول العالم أدركت الآن أين ستكون السيطرة الجديدة في قطاع الطاقة.

 

وحذر وزير الطاقة من “حملات تشويش” تستهدف قطاع الطاقة في المملكة، مؤكدًا أن المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية.

 

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان  إلى أن العالم مقبل على أزمة طاقة في حال لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري.

 

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