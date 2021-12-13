حملات رقابية ميدانية لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك

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نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة الرقابة، حملة مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية والضبط الميداني علی عدد من المحلات، وتهدف الجولات الى توعية اصاحب العمل والعاملين بالإجراءات وبضوابط الوزارة وقرارتها ولوائحها بالإضافة إلى تعزيز وتحسين بيئة العمل حتى تكون جاذبه.

ومن جانبه أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي، أن العمل مستمر للقيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية تهدف إلى ضبط المخالفين لتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، وذلك تحقيقًا لأحد أهداف الوازرة ببرنامج التحول الوطني 2020,حاثاً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين.