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بالصور “الهلال الأحمر” تدشن مشروع أجهزة الإنعاش القلبي بساحات الحرم المكي

بالصور “الهلال الأحمر” تدشن مشروع أجهزة الإنعاش القلبي بساحات الحرم المكي
https://almnatiq.net/?p=1084149

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشراكة مع شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشروع أجهزة الإنعاش القلبي في ساحات الحرم المكي بمكة المكرمة ، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس ورئيس الهيئة سعادة الدكتور جلال العويسى وسعادة اللواء محمد البسامي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وقد ثمن معالي الشيخ السديس هذا المشروع مقدماً شكره وتقديره لرئيس الهيئة ومنسوبيها على هذا المشروع، مشيراً إلى أنه يجسد حرص الهيئة على أداء رسالتها الإنسانية والتي تمتد لتشمل الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين بما يكفل لهم بعد لطف الله صحتهم وسلامتهم خلال زيارتهم لبيت الله الحرام.

وأضاف معالي رئيس شؤون الحرمين الشريفين، أن خدمة ضيوف الرحمن والعمل على سلامتهم هو عمل من أعظم الأعمال وأجلها عند الله، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة أمرنا -حفظهم الله- لتجويد الخدمات داخل الحرمين الشريفين على كافة الأصعدة، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان كل من شارك بهذا المشروع، وأن يجزل لهم العطاء.

من جهته رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بهذه المناسبة شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يولوه من اهتمام كبير ودعم ورعاية مستمرة لخدمة ضيوف الرحمن، وهو ماجعل الهيئة تحرص دائماً على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام وتجعل من خدمتهم أهم أهدافها الاستراتيجية لاسيما وأن انطلاقة عمل الهيئة الإنساني في عهد الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- قد بدأ بتقديم الخدمة الإسعافية لحجاج في بيت الله الحرام .

وأوضح الدكتور العويسى بأن المشروع يهدف الى توفير أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية في الأماكن العامة، وبالتحديد في ساحات الحرم المكي، بحيث يقوم الأفراد العاديين -ممن خضعوا للتدريب المناسب- باستخدامها بشكل سريع على المرضى ممن يعانون من بعض المشاكل القلبية ريثما تصل سيارة الإسعاف، وهو ما يعزز فرص البقاء على قيد الحياة لمن يصابون بتوقف القلب المفاجئ بحيث يتم نقلهم بعد ذلك الى مراكز القسطرة القلبية مباشرة بدون المرور بأقسام الطوارئ والعيادات والإجراءات المتعددة لتقديم الخدمة العلاجية العاجلة لهم بأسرع وقت .

وأبان الدكتور العويسى بأنه قد تم حتى الآن تركيب 15 جهاز للإنعاش القلبي (AED) في عدة أماكن بالحرم المكي الشريف، منها باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب أجياد وبابي الصفا والمروة وغيرها.

وقد سبق تركيب الأجهزة تنفيذ برنامج تدريبي من قبل الهيئة لمدة 6 ساعات، لمنسوبي شؤون الحرمين والقوات الخاصة بأمن الحج والعمرة لتعريفهم بكيفية استخدام الجهاز، كونهم الخط الأول في تواجدهم على مدار الساعة بالحرم.

وأختتم الدكتور العويسى حديثه بالتأكيد على حرص الهيئة على الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة سواء البشرية او التقنية في تقديم أفضل رعاية طبية طارئة والهيئة بدورها تقوم بتحليل لإحصائيات الحالات الاسعافية التي تباشرها بشكل يومي لوضع خطط تساهم بشكل كبير في خفض اعداد الوفيات بالإضافة الى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها .

 

بدوره، بارك سعادة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، لهيئة الهلال الأحمر السعودي على المشروع، مؤكداً أنه يظهر جهود الهيئة المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير خدمات طبية وإسعافيه لهم على أعلى مستوى وعبر أحدث التقنيات والأجهزة.

وأضاف أنه يشرف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة أن تساهم في هذا المشروع وأن نكون طرفاً في إنجاحه، بما يحقق تطلعات القيادة تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام، وتوفير كل سبل الراحة والسلامة لهم.

 

 

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