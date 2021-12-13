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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا

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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا
https://almnatiq.net/?p=1084161
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من فخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله بالوزارة اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا ستانلي كاكوبو.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

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