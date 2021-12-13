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أمير حائل يطّلع على الخطط الإستراتيجية والفرص الاستثمارية لقطاع إدارة النفايات

أمير حائل يطّلع على الخطط الإستراتيجية والفرص الاستثمارية لقطاع إدارة النفايات
https://almnatiq.net/?p=1084199
المناطق_حائل

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل ، على دور المركز الوطني لإدارة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، والخطط الإستراتيجية الشاملة والفرص الاستثمارية لقطاع إدارة النفايات، التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في القطاع.

جاء ذلك، خلال لقائه بمكتبه اليوم بالرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير المهندس زياد الشيحة.

وتناول اللقاء الذي حضره أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي وعدد من المسؤولين ممكّنات المركز الوطني لإدارة النفايات، وإسهامه في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يكفل حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة.

واستعرض المهندس الشيحة الحلول المتكاملة لإدارة النفايات، وخطة شركة “سرك” لضخ استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات ريال على مدى 15 سنة، لتحقيق معدّل استبعاد عن المرادم بنحو 94% بما يحقق استدامة بيئية واقتصادية واجتماعية، ومشاركة القطاع الخاص في تلك الخطط، مشيراً إلى أنه لتفعيل المسار الاستثماري لقطاع إدارة النفايات فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تُعد الذراع الاستثماري للصندوق في قطاع إدارة النفايات، لافتاً الانتباه إلى تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات.

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