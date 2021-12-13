بطريقة مضحكة.. وزير الطاقة ينتقد شركة الكهرباء (فيديو)

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انتقد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، شركة الكهرباء، بطريقة مضحكة، أثناء حديثه بملتقى ميزانية السعودية.

وقال سمو الوزير عن الشركة: “لا هي دولة لا هي شركة، مرة قرض حسن مرة قرض مؤدب ومرة قرض قليل الأدب”.

على صعيد آخر قال سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه تعلم من خادم الحرمين الشريفين “الصدق والأمانة”، مؤكدًا أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “علمنا جميعا الجرأة في قول الحقيقة لنكسب ثقة المواطن في عملنا”.

وحذر وزير الطاقة من “حملات تشويش” تستهدف قطاع الطاقة في المملكة، مؤكدًا أن المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن العالم مقبل على أزمة طاقة في حال لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري.