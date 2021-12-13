الشيخ المطلق يفتتح مقر جمعية تَعلّم بالرياض ويدشّن الموقع الإلكتروني

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افتتح معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس إدارة جمعية تَعلّم الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق مقر المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم و علومه بمدينة الرياض، بعد تجديده .

واطلع الشيخ الدكتور المطلق برفقة نائب رئيس مجلس الإدارة سلمان بن سعيدان على الأقسام الإدارية و نبذة عن المبادرات التي تقدمها الجمعية, ثم دشن الموقع الإلكتروني للجمعية, مستمعاً إلى شرح مفصل عن محتويات الموقع و خدماته.

و قدم الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم العباد شكره لمعالي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق على حضوره وافتتاحه المقر, مؤكدًا أهمية حفظ القرآن الكريم و تعليمه لدى النشء و مختلف شرائح المجتمع , منوهًا أن الجمعيات القرآنية تفتح أبوابها للراغبين في تعلّم القرآن وعلومه.