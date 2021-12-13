اتفاقية شراكة بين جمعية البر للخدمات الاجتماعية بطلعة التمياط ووحدات الضمان الاجتماعي في رفحاء

المناطق_الحدود الشمالية

وقّعت جمعية البر الخيرية والخدمات الاجتماعية بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، مع وحدات الضمان الاجتماعي بمحافظة رفحاء اتفاقية تعاون شراكة مجتمعية، وذلك في مقر الجمعية بطلعة التمياط.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل وتمكين الأسر المستفيدة في مجال بناء الإنسان وسبل تطويره وتمكينه، ورفع جودة الخدمات للمستفيدين.

وأكدت الجمعية أن الاتفاقية تأتي ضمن برامجها لخدمة المجتمع، وسعياً لتوفير راحة المستفيدين والتحول بالعمل من الرعوي الإغاثي إلى التنموي المستدام، من خلال تحويل مستفيدي الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي من أُسر متلقية إلى أُسر منتجة عبر برنامج تمكين، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية تأهيلية لهم من قبل وحدات الضمان الاجتماعي، وتبادل الخدمات المشتركة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.