احدث الأخبار

بريطانيا تسجل 54,661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 38 وفاة
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي بوزير النقل الجزائري
أبرز المواد
 مرعي القحطاني يفتتح فعالية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة
أبرز المواد
 غرفة الطائف تنظم ورشة عمل بعنوان “التعريف بمنصة قوى”
أبرز المواد
 اختتام منافسات بطولة المملكة الختامية للسهام بالرياض
أبرز المواد
 اتفاقية شراكة بين جمعية البر للخدمات الاجتماعية بطلعة التمياط ووحدات الضمان الاجتماعي في رفحاء
أبرز المواد
 الشيخ المطلق يفتتح مقر جمعية تَعلّم بالرياض ويدشّن الموقع الإلكتروني
أبرز المواد
 بطريقة مضحكة.. وزير الطاقة ينتقد شركة الكهرباء (فيديو)
أبرز المواد
 تتويج أجمل ٦ صقور بمسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمير حائل يطّلع على الخطط الإستراتيجية والفرص الاستثمارية لقطاع إدارة النفايات
أبرز المواد
 سماحة المفتي: الميزانية الجديدة تبشر بالخير العميم للوطن والمواطن
أبرز المواد
عاجل

التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة

عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

عاجل

المنتخب اليمني للناشئين يتوج بطلا لـ غرب آسيا إثر فوزه على السعودية

بريطانيا تسجل 54,661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 38 وفاة

بريطانيا تسجل 54,661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 38 وفاة

أبرز المواد
سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي بوزير النقل الجزائري

سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي بوزير النقل الجزائري

أبرز المواد
مرعي القحطاني يفتتح فعالية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

مرعي القحطاني يفتتح فعالية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

أبرز المواد
التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة

التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة

أبرز المواد

اتفاقية شراكة بين جمعية البر للخدمات الاجتماعية بطلعة التمياط ووحدات الضمان الاجتماعي في رفحاء

اتفاقية شراكة بين جمعية البر للخدمات الاجتماعية بطلعة التمياط ووحدات الضمان الاجتماعي في رفحاء
https://almnatiq.net/?p=1084215
المناطق_الحدود الشمالية

وقّعت جمعية البر الخيرية والخدمات الاجتماعية بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، مع وحدات الضمان الاجتماعي بمحافظة رفحاء اتفاقية تعاون شراكة مجتمعية، وذلك في مقر الجمعية بطلعة التمياط.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل وتمكين الأسر المستفيدة في مجال بناء الإنسان وسبل تطويره وتمكينه، ورفع جودة الخدمات للمستفيدين.

وأكدت الجمعية أن الاتفاقية تأتي ضمن برامجها لخدمة المجتمع، وسعياً لتوفير راحة المستفيدين والتحول بالعمل من الرعوي الإغاثي إلى التنموي المستدام، من خلال تحويل مستفيدي الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي من أُسر متلقية إلى أُسر منتجة عبر برنامج تمكين، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية تأهيلية لهم من قبل وحدات الضمان الاجتماعي، وتبادل الخدمات المشتركة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

روابط ذات صلة

جمعية تمكين القيادات تنظم لقاء إثرائيًا بعنوان “نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة”

جمعية تمكين القيادات تنظم لقاء إثرائيًا بعنوان “نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة”
مكافحة المخدرات تقبض على مواطن قام بعرض وترويج مواد مخدرة على شبكات التواصل الاجتماعي

مكافحة المخدرات تقبض على مواطن قام بعرض وترويج مواد مخدرة على شبكات التواصل الاجتماعي
‏ محمية الإمام تركي الملكية تزرع 3 آلاف شجرة بفياض لينة جنوب رفحاء

‏ محمية الإمام تركي الملكية تزرع 3 آلاف شجرة بفياض لينة جنوب رفحاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements