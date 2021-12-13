اختتام منافسات بطولة المملكة الختامية للسهام بالرياض

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اختتمت على ملاعب نادي الرياض اليوم، بطولة المملكة الختامية للسهام لأعمار أقل من 11 عامًا وأقل من 15 عاماً والأهداف 122 سم و 80 سم.

وتوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام عبدالرحمن الشدوخي الفائزين في المنافسات، حيث فاز بالمركز الأول في منافسات مسافة ١٠ أمتار عزيز حسني من مدارس الرواد، وحل بالمركز الثاني فارس التتر من مركز تدريب جدة، وثالثاً سيف المنسي من مدارس الرواد.

وفي فئة مسافة ١٨ متراً حقق المركز الأول عبدالله المهيد من مركز تدريب الرياض، وثانياً جمال صالح التتر من مركز تدريب جدة، والثالث بتال الحربي من نادي حراء.

وفي مسافة ٣٠ مترا نال المركز الأول داني الخطيب من مدارس الرواد، وثانياً مروان فادي التتر من مركز تدريب جدة، وثالثاً يوسف إكرامي من نادي حراء.

وتنطلق غداً بطولة المملكة الختامية للسهام للرجال في جميع الفئات وتستمر لمدة يومين على ملاعب نادي الرياض.