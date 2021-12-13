غرفة الطائف تنظم ورشة عمل بعنوان “التعريف بمنصة قوى”

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نظمت غرفة الطائف بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم ورشة عمل بعنوان “التعريف بمنصة قوى” وذلك بمقر الغرفة.

وناقشت الورشة أهم المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال والمتعلقة بالموارد البشرية واللوائح والأنظمة الخاصة بها .

وسلط مسؤول التسويق في ” قوى ” عبدالعزيز دنديني الضوء على جملة من المحاور والقضايا الاقتصادية ، ومنها التعريف بمنصة قوى ، وأبرز الخدمات التي تقدمها من إصدار للتاشيرات، وخدمة النقل ، وتوثيق العقود ، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة الشائعة والمتداولة بين الجمهور، مشيرا إلى أن أبرز أهداف الورشة زيادة الوعي بمنصة قوى .

يذكر أن الفئة المستهدفة من أعمال الورشة هم العاملون في منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال ، وموظفي الموارد البشرية .