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مرعي القحطاني يفتتح فعالية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

مرعي القحطاني يفتتح فعالية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية
https://almnatiq.net/?p=1084228
المناطق_جازان

افتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم ، فعالية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ، الذي نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية ممثلة في قسم اللغة العربية تحت عنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري”، وذلك على مسرح كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور جابر مسلماني أهمية تفعيل اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية انطلاقًا من مكانة هذه اللغة ومواصلة العمل المشترك لدعمها ونشرها والوقوف عند أبرز التحديات التي تواجهها اليوم وطرح الحلول المناسبة.

وشهد الاحتفال عددًا من الفقرات شملت “أوبريتاً” طلابياً ومشهدا مسرحيا يحاكي واقع اللغة العربية،ومعرضًا تشكيليًا للخط العربي ،إضافة إلى ندوة علمية بالمناسبة.

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