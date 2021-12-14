الهيئة العامة للسجون والإصلاح التونسية تقيم احتفالية على شرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

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أقامت الهيئة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل التونسية بالعاصمة تونس أمس، احتفالية على شرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بمشاركة وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس عبدالعزيز بن علي الصقر.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح نزار سلام، أن الهيئة حرصت على عرض تجاربها في هذا الإطار أمام المسؤولين بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية العريقة في هذا المجال، مؤكدًا أن تونس تأمل في تعزيز التعاون بينها وبين الجامعة في جميع المجالات.