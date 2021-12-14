وزير الصناعة: عائدات القطاع تجاوزت 715 مليون ريال

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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن شركة الخدمات التعدينية التي أطلقناها تهدف إلى رفع مستوى الالتزام وتحقيق الكفاءة العالية لقطاع الصناعة.

وأضاف الوزير، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022م، الذي تنظمه وزارة المالية، أن القطاع شهد تحقيق رقم قياسي في العائدات تجاوزت 715 مليون ريال بزيادة تصل إلى 17%.

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن عملية الإنفاق الحكومي على مدى الـ25 سنة الماضية حدث بها تذبذب كبير، كون الإنفاق يساير أسعار النفط، فإذا زادت الأسعار ارتفع الإنفاق وإذا انخفضت الأسعار انخفض الإنفاق.

وأكمل، أن هذا يجلب تحديات كبيرة جداً في مسألة التخطيط للمشاريع وقدرة القطاع الخاص على التنبؤ بالتوجه الاقتصادي بشكل عام، وكذلك تعثر المشاريع نتيجة لتقلبات الإنفاق عليها، واضطرار الحكومة أحياناً لاتخاذ بعض القرارات نتيجة الانخفاضات في الإيرادات، واستخدام فوائض الميزانية لتحقيق مكتسبات قصيرة المدى لها فائدة على المدى القصير لكنها ليست مفيدة على المدى المتوسط والطويل.