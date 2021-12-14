احدث الأخبار

“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً
أبرز المواد
 “المسيرة الانتحارية”.. وزنها 2.5 كيلو وتقتل بالتعرف على الوجه
أبرز المواد
 روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا
أبرز المواد
 فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات
فيديو المناطق
 الهلال يصدم البلطان و”يستعيد” ابنه من الشباب
أبرز المواد
 وزير الصناعة: عائدات القطاع تجاوزت 715 مليون ريال
أبرز المواد
 هل تراجعت أبل عن خصوصية أيفون؟
أبرز المواد
 أكثر من مليون ريال مبيعات سوق الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 الهيئة العامة للسجون والإصلاح التونسية تقيم احتفالية على شرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يشارك في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الـ (6)
أبرز المواد
 سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض بنسبة‏ 0.89‎‏ %
أبرز المواد
 مويتانيا تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً

“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً

أبرز المواد
“المسيرة الانتحارية”.. وزنها 2.5 كيلو وتقتل بالتعرف على الوجه

“المسيرة الانتحارية”.. وزنها 2.5 كيلو وتقتل بالتعرف على الوجه

أبرز المواد
روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا

روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا

أبرز المواد
فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات

فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات

فيديو المناطق

وزير الصناعة: عائدات القطاع تجاوزت 715 مليون ريال

وزير الصناعة: عائدات القطاع تجاوزت 715 مليون ريال
https://almnatiq.net/?p=1084288
المناطق_متابعات

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن شركة الخدمات التعدينية التي أطلقناها تهدف إلى رفع مستوى الالتزام وتحقيق الكفاءة العالية لقطاع الصناعة.

وأضاف الوزير، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022م، الذي تنظمه وزارة المالية، أن القطاع شهد تحقيق رقم قياسي في العائدات تجاوزت 715 مليون ريال بزيادة تصل إلى 17%.

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن عملية الإنفاق الحكومي على مدى الـ25 سنة الماضية حدث بها تذبذب كبير، كون الإنفاق يساير أسعار النفط، فإذا زادت الأسعار ارتفع الإنفاق وإذا انخفضت الأسعار انخفض الإنفاق.

وأكمل، أن هذا يجلب تحديات كبيرة جداً في مسألة التخطيط للمشاريع وقدرة القطاع الخاص على التنبؤ بالتوجه الاقتصادي بشكل عام، وكذلك تعثر المشاريع نتيجة لتقلبات الإنفاق عليها، واضطرار الحكومة أحياناً لاتخاذ بعض القرارات نتيجة الانخفاضات في الإيرادات، واستخدام فوائض الميزانية لتحقيق مكتسبات قصيرة المدى لها فائدة على المدى القصير لكنها ليست مفيدة على المدى المتوسط والطويل.

روابط ذات صلة

وزير الصناعة يطلق برنامج “قادة منظومة الصناعة والثروة المعدنية”

وزير الصناعة يطلق برنامج “قادة منظومة الصناعة والثروة المعدنية”
وزير الصناعة: نقود خطة وطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات

وزير الصناعة: نقود خطة وطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات
وزير الصناعة: هدفنا تزويد الباحثين عن العمل بالمهارات اللازمة للوظائف

وزير الصناعة: هدفنا تزويد الباحثين عن العمل بالمهارات اللازمة للوظائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements