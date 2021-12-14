احدث الأخبار

“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً
أبرز المواد
 “المسيرة الانتحارية”.. وزنها 2.5 كيلو وتقتل بالتعرف على الوجه
أبرز المواد
 روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا
أبرز المواد
 فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات
فيديو المناطق
 الهلال يصدم البلطان و”يستعيد” ابنه من الشباب
أبرز المواد
 وزير الصناعة: عائدات القطاع تجاوزت 715 مليون ريال
أبرز المواد
 هل تراجعت أبل عن خصوصية أيفون؟
أبرز المواد
 أكثر من مليون ريال مبيعات سوق الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 الهيئة العامة للسجون والإصلاح التونسية تقيم احتفالية على شرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يشارك في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الـ (6)
أبرز المواد
 سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض بنسبة‏ 0.89‎‏ %
أبرز المواد
 مويتانيا تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً

“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً

أبرز المواد
“المسيرة الانتحارية”.. وزنها 2.5 كيلو وتقتل بالتعرف على الوجه

“المسيرة الانتحارية”.. وزنها 2.5 كيلو وتقتل بالتعرف على الوجه

أبرز المواد
روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا

روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا

أبرز المواد
فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات

فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات

فيديو المناطق

الهلال يصدم البلطان و”يستعيد” ابنه من الشباب

الهلال يصدم البلطان و”يستعيد” ابنه من الشباب
https://almnatiq.net/?p=1084292
المناطق_الرياض

زاد أحد نجوم الشباب، من تكهنات عودته إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الفترة القادمة.

والشباب ينافس بقوة، على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني، برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد “المتصدر”.

وفي هذا السياق، نفى أحمد شراحيلي، قلب دفاع نادي الشباب، تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في يونيو 2022.

وأضاف شراحيلي في تصريحات صحفية: “لا يوجد شيء جدي من إدارة خالد البلطان، بخصوص تجديد عقدي، حتى الآن”.

روابط ذات صلة

قبل لقاء الهلال..  خطاب رسمي من النصر لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المباراة

قبل لقاء الهلال..  خطاب رسمي من النصر لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المباراة
النصر يتصدر الجولة العاشرة للدوري الممتاز لكرة السلة

النصر يتصدر الجولة العاشرة للدوري الممتاز لكرة السلة
سامي الجابر.. عيد ميلاد نجم المنتخب السابق وأول محترف من المملكة في الدوري الإنجليزي

سامي الجابر.. عيد ميلاد نجم المنتخب السابق وأول محترف من المملكة في الدوري الإنجليزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements