الهلال يصدم البلطان و”يستعيد” ابنه من الشباب

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زاد أحد نجوم الشباب، من تكهنات عودته إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الفترة القادمة.

والشباب ينافس بقوة، على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني، برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد “المتصدر”.

وفي هذا السياق، نفى أحمد شراحيلي، قلب دفاع نادي الشباب، تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في يونيو 2022.

وأضاف شراحيلي في تصريحات صحفية: “لا يوجد شيء جدي من إدارة خالد البلطان، بخصوص تجديد عقدي، حتى الآن”.