فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات

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أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إن الوزارة تستهدف في عام 2022 إطلاق برنامج التلمذة الصناعية، واستحداث أول نظام وطني لتمويل ودعم البحث والابتكار.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن الوزارة نفذت 37 ألف برنامج تدريبي لتطوير قدرات أكثر من 420 ألف معلم ومعلمة، مشيرا إلى اختيار منصة مدرستي في دراسة اليونسكو ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم عن بُعد، وتطوير منصة روضتي كمنصة مخصصة لرياض الأطفال.

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة مستمرة في تطوير المناهج بعد إضافة 34 كتابا جديدا خلال عام 2021 من أصل 52 كتابا منذ عام 2019، وتطوير 89 كتابا قائما في 2021م من أصل 113 كتاباً منذ 2019.

وأكد وزير التعليم، استمرار تطوير قطاع التعليم لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات، وهو ما يعكس اهتمامنا بالتوقيع مع العديد من الشراكات العالمية لتطوير المناهج التعليمية.

وأضاف، أن الميزانية الحالية المخصصة لقطاع التعليم بما فيها هيئة تقويم التعليم وغيرها من القطاعات التابعة تبلغ 185 مليار ريال؛ وهذا حجم كبير جداً، مشيراً إلى وجود برامج أخرى مخصصة لقطاع التعليم ضمن رؤية 2030.

وأشار الوزير، إلى أن المملكة حققت زيادة في المؤهلين للالتحاق بقطاع التعليم الحكومي بنسبة 22.6%، مؤكداً استمرار العمل على تجويد العملية التعليمية.