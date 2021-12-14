احدث الأخبار

“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً
أبرز المواد
 “المسيرة الانتحارية”.. وزنها 2.5 كيلو وتقتل بالتعرف على الوجه
أبرز المواد
 روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا
أبرز المواد
 فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات
فيديو المناطق
 الهلال يصدم البلطان و”يستعيد” ابنه من الشباب
أبرز المواد
 وزير الصناعة: عائدات القطاع تجاوزت 715 مليون ريال
أبرز المواد
 هل تراجعت أبل عن خصوصية أيفون؟
أبرز المواد
 أكثر من مليون ريال مبيعات سوق الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 الهيئة العامة للسجون والإصلاح التونسية تقيم احتفالية على شرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يشارك في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الـ (6)
أبرز المواد
 سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض بنسبة‏ 0.89‎‏ %
أبرز المواد
 مويتانيا تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً

“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً

أبرز المواد
“المسيرة الانتحارية”.. وزنها 2.5 كيلو وتقتل بالتعرف على الوجه

“المسيرة الانتحارية”.. وزنها 2.5 كيلو وتقتل بالتعرف على الوجه

أبرز المواد
روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا

روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا

أبرز المواد
فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات

فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات

فيديو المناطق

فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات

فيديو| وزير التعليم: تطوير قطاع التعليم مستمر لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات
https://almnatiq.net/?p=1084295
المناطق_الرياض

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إن الوزارة تستهدف في عام 2022 إطلاق برنامج التلمذة الصناعية، واستحداث أول نظام وطني لتمويل ودعم البحث والابتكار.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن الوزارة نفذت 37 ألف برنامج تدريبي لتطوير قدرات أكثر من 420 ألف معلم ومعلمة، مشيرا إلى اختيار منصة مدرستي في دراسة اليونسكو ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم عن بُعد، وتطوير منصة روضتي كمنصة مخصصة لرياض الأطفال.

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة مستمرة في تطوير المناهج بعد إضافة 34 كتابا جديدا خلال عام 2021 من أصل 52 كتابا منذ عام 2019، وتطوير 89 كتابا قائما في 2021م من أصل 113 كتاباً منذ 2019.

وأكد وزير التعليم، استمرار تطوير قطاع التعليم لمواكبة العالم واحتياجات الطلاب والطالبات، وهو ما يعكس اهتمامنا بالتوقيع مع العديد من الشراكات العالمية لتطوير المناهج التعليمية.

وأضاف، أن الميزانية الحالية المخصصة لقطاع التعليم بما فيها هيئة تقويم التعليم وغيرها من القطاعات التابعة تبلغ 185 مليار ريال؛ وهذا حجم كبير جداً، مشيراً إلى وجود برامج أخرى مخصصة لقطاع التعليم ضمن رؤية 2030.

وأشار الوزير، إلى أن المملكة حققت زيادة في المؤهلين للالتحاق بقطاع التعليم الحكومي بنسبة 22.6%، مؤكداً استمرار العمل على تجويد العملية التعليمية.

روابط ذات صلة

وزير التعليم: المملكة أكبر مساهم في حصة البحث العلمي عربياً بنسبة 27%

وزير التعليم: المملكة أكبر مساهم في حصة البحث العلمي عربياً بنسبة 27%
وزير التعليم يلتقي بالطلبة الدارسين والمبتعثين في مصِر

وزير التعليم يلتقي بالطلبة الدارسين والمبتعثين في مصِر
وزير التعليم: تجربة المملكة رائدة في تطبيقات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة في الابتكار

وزير التعليم: تجربة المملكة رائدة في تطبيقات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة في الابتكار

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements