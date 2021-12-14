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روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا

روما يعود إلى الانتصارات من بوابة سبيزيا
https://almnatiq.net/?p=1084299
المناطق_وكالات

استعاد روما نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على سبيزيا 2-0، الإثنين، في مباراة جمعتهما ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات المرحلة 17 من المسابقة.

وخسر روما آخر مباراتين له في الدوري أمام كل من بولونيا وإنتر ميلان 0-1 و0-3 على التوالي، لكن فريق جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي عاد لتحقيق الفوز.

وتقدم روما في الدقيقة السادسة عن طريق كريس سمولينج مدافعه الإنجليزي، قبل أن يضيف زميله روجر إيبانيز الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ورفع روما رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس متفوقًا بفارق الأهداف على يوفنتوس صاحب المركز السابع بالرصيد ذاته من النقاط، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

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