“الخارجية” الأميركية: ملتزمون دعم المملكة دفاعياً

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أكدت الولايات المتحدة التزامها دعم المملكة في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها عبر حدودها، مؤكدة مواصلة تقديم الوسائل الدفاعية اللازمة للمملكة.

وفي تصريحات صحفية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن صفقة مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تتوافق مع تعهد الرئيس جو بايدن، لامتلاك السعودية الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأفاد المتحدث بأن الصفقة العسكرية تتضمن ما يصل إلى 280 صاروخاً (جو – جو)، بتكلفة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار. وأضاف: «هذه الصفقة هي لتجديد مخزون السعودية الحالي من صواريخ جو – جو الدفاعية، مع ضمان امتلاكها لوسائل الدفاع عن نفسها مقابل العدد المتزايد من الهجمات الجوية على أراضيها، من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وأماكن أخرى في المنطقة».

وأكد مكتب الرئيس بايدن التنفيذي، في بيان، أن الإدارة متمسكة بالقيادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن، مع ضمان أن السعودية لديها الوسائل للدفاع عن نفسها، ضد هجمات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

إلى ذلك، أكد العديد من وسائل الإعلام الأميركية وجود دعم قوي في صفوف المسؤولين الأميركيين لتغيير نهج الإدارة حيال الحرب في اليمن، ودعم السعودية والحكومة اليمنية لمنع سيناريو سقوط محافظة مأرب (شمال البلاد).