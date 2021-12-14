الجامعة السعودية الإلكترونية تعفي مستفيدي الضمان الاجتماعي من سداد الرسوم

المناطق_الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الإثنين، إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من سداد الرسوم.

وقالت الجامعة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يسر الجامعة السعودية الإلكترونية أن تعلن تكاملها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لمعرفة المستفيدين من الضمان الاجتماعي وإعفائهم من سداد الرسوم”.

وأضافت الجامعة أنه يتم تنفيذ التكامل الإلكتروني بين الوزارة والجامعة من خلال التالي:

– معرفة المستفيدين من الضمان الاجتماعي بشكل آلي.

– الإعفاء من السداد لمرشحي القبول على برامج البكالوريوس دون الحاجة للسداد

– يتم تنفيذ الإعفاء من الرسوم للطلبة الدارسين بشكل مباشر دون الحاجة لرفع طلب للعمادة كل فصل دراسي”.

– يطبق نظام التحقق الآلي بدءا من الفصل الدراسي الثاني الجامعي 1443هـ.