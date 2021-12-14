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كاليفورنيا تعيد فرض لبس الكمامة بسبب ارتفاع إصابات كورونا

كاليفورنيا تعيد فرض لبس الكمامة بسبب ارتفاع إصابات كورونا
https://almnatiq.net/?p=1084317
المناطق_وكالات

عادت كالفيورنيا فرض لبس الكمامة على مستوى الولاية، حيث أعلنت إدارة الحاكم جافين نيوسوم أن الأمر الرسمي الجديد سيبدأ الأربعاء ويستمر حتى 15 يناير.

ويأتي الأمر مع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا الجديد في كاليفورنيا بنسبة 47٪ في الأسبوعين الماضيين.

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