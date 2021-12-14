مجلة عالمية: تصدير ألواح الطاقة الشمسية من المملكة إلى الولايات المتحدة

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«الشركة تخطط لتوليد 1 جيجاواط من الطاقة الإنتاجية نهاية 2023، وتوسيعها إلى 3 جيجاوات بحلول 2026»

في إنجاز لافت بسوق الطاقة النظيفة، أكد الموقع الرسمي لمجلة «بي في مجازين» العالمية، أن شركة «ديزرت تكنولوجيز» المصنعة لوحدات الطاقة الشمسية، ومقرها المملكة العربية السعودية، وقعت اتفاقية تجارية مع شركة التصنيع والتوزيع الأمريكية «إيسنترا» لتصدير الألواح الشمسية إلى مشاريعها في الولايات المتحدة.

وسيتم تصنيع الألواح المصدرة في مصنع الشركة في جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 110 ميجاوات، على الرغم من أن الشركة لم تذكر بعد ما إذا كانت تعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية، جنبا إلى جنب مع هذا التوسع المحدد.

وبشكل عام، تخطط «ديزيرت تكنولوجيز» لتوليد 1 جيجاواط من الطاقة بحلول نهاية عام 2023، وتوسيعها إلى 3 جيجاوات بحلول عام 2026، وذلك اعتمادا على نمو السوق في المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى.

وبجسب «بي في مجازين»، بالرغم من أن الشركة كانت خططت مسبقا للوصول إلى 500 ميجاوات من السعة بحلول نهاية عام 2020، إلا أن جائحة كوفيد 19 ألقت بظلالها على تحقيق هذه الأهداف.

وقالت المجلة العالمية: لا يزال نبيه شيرادي، الرئيس التنفيذي للشركة يرى أن إنتاج 1 جيجاوات بحلول عام 2023 هدف قابل للتحقيق.

وحتى الآن، تم تركيب الألواح الشمسية التي تنتجها ديزرت تكنولوجيز في 42 مشروعا في عدة دول حول العالم، وتقع معظم هذه المشاريع في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتضم هذه المشاريع الـ 42 نحو 200 ميجاوات من الطاقة.

واختتمت المجلة: يعد هذا التوسع في تصدير ألواح الطاقة الشمسية من السعودية إلى الولايات المتحدة جزءا من إستراتيجية أكبر للتوسع جغرافيا، إضافة إلى تحقيق تحسينات ملموسة في الصادرات السعودية.