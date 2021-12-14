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فيديو| الأمير تركي بن طلال يرد على من يقول إن تصوير جولاته متعمد من أجل الدعاية

فيديو| الأمير تركي بن طلال يرد على من يقول إن تصوير جولاته متعمد من أجل الدعاية
https://almnatiq.net/?p=1084326
المناطق_متابعات

ردَّ أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مساء الاثنين، خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، على من يقول إن تصوير جولاته مفتعل ومقصود للتسويق لمجهوداته.

ووجه مقدم البرنامج الإعلامي عبدالله المديفر، سؤالًا للأمير تركي، بقوله: “عندك مقاطع كثيرة سمو الأمير فيها تصوير يتداولها الناس في تويتر وواتساب وغالبًا ظهور خارج الإمارة في مشاريع، بضعهم يفسر الظهور بأنه مفتعل والتصوير مقصود على طريقة (صورني وما أدري) وهذا شيء يسويه الفريق الإعلامي للإمارة للتسويق للأمير ومجهوداته؟”.

وأجاب أمير عسير، بقوله: “اللي يعرفني كويس يعرف إن هذا غير صحيح، هذا اللي أقدر أقوله، ولا يمكن يكون صحيح، لأنه إذا كان صحيح فهو ضد الأخلاق، تقول صورني عشان تطلع فهو ضد المروءة، وأنا ضد الترويج بأنه يكون مفتعل وبالطريقة اللي ذكرتها”.

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