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طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية بعض المناطق وأتربة وغبار علي مناطق أخري

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية بعض المناطق وأتربة وغبار علي مناطق أخري

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طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية بعض المناطق وأتربة وغبار علي مناطق أخري

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية بعض المناطق وأتربة وغبار علي مناطق أخري
https://almnatiq.net/?p=1084330
المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد المساء على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها.

كما توقع المركز، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وتكون جنوبية تتحول تدريجياً خلال فترة الليل جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل سرعتها الى 50 كم/ساعة خلال تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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