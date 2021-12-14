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الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي

الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي
https://almnatiq.net/?p=1084332
المناطق_وكالات

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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