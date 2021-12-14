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راموس يتحدث عن مواجهة ريال مدريد: سأقاتل حتى الموت

راموس يتحدث عن مواجهة ريال مدريد: سأقاتل حتى الموت
https://almnatiq.net/?p=1084334
المناطق_وكالات

أبدى سيرخيو راموس سعادته بالعودة إلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو” حيث سيواجه فريقه القديم ريال مدريد الإسباني، لكنه قال إنه “سيقاتل حتى الموت” دفاعا عن باريس سان جرمان الفرنسي.

وأوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا باريس سان جرمان في مواجهة ريال مدريد، بعد القرعة الأولى الملغاة التي كانت تشير إلى مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال راموس، الذي انتقل الصيف الماضي إلى فريق العاصمة الفرنسية بعد 16 عاما قضاها في النادي الملكي: “كنت أفضل عدم خوض تلك المباراة (أمام ريال مدريد). لكن العودة إلى برنابيو تفرحني. لم أتمكن من توديع الملعب بسبب كورونا”.

وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، نقلتها صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية: “كنت أرغب في مواجهة فريق آخر لأنكم تعلمون الحب الذي أكنه لريال مدريد”.

لكنه أوضح: “حان دوري الآن للدفاع عن باريس سان جرمان، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدته على المضي قدما. إنه الفريق الذي راهن بي. سأقاتل حتى الموت من أجله”.

ومنذ بداية الموسم، ظهر راموس (35 عاما) مرة واحدة بقميص سان جرمان بسبب الإصابات، حتى إن تقارير صحفية أشارت إلى أن النادي الفرنسي يدرس الاستغناء عنه.

إلا أنه قال: “سيكون راموس موجودا. لقد تكيفت العائلة جيدا بالفعل (في باريس). أنا أبتسم مرة أخرى وأريد المنافسة مرة أخرى”.

وأثنى المدافع الإسباني على مستوى ريال مدريد حاليا، وذكر بالاسم فينيسيوس جونيور الذي يقدم مستوى مميزا منذ بداية الموسم.

وقال راموس: “كان فينيسيوس واعدا، لكنه أصبح حقيقة الآن. كنت سعيدا لأنني تحدثت معه”.

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