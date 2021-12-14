رقم قياسي.. 42 إصابة بكورونا في الدوري الإنجليزي ويونايتد في العزل

وتمثل 42 حالة إيجابية بين أكثر من 3800 فرد أكثر من مجموع الحالات في الأسابيع السبعة الأخيرة مجتمعة، وهم رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسبوع واحد.

وقال الدوري في بيان، “عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة”.

وقال يونايتد، إنه “أغلق مقره التدريبي بعد ظهور حالات إيجابية لكوفيد-19 في صفوف الفريق الأول”.

ومن المقرر أن يلعب يونايتد خارج أرضه مع برنتفورد غدا الثلاثاء، لكن النادي قال إنه يناقش الدوري الممتاز بشأن ما إذا كان ينبغي أن تقام المباراة في موعدها.