أمانة الشرقية تطلع على خدمات «المتقاعدين» لأعضائها «اجتماعيا وإنسانيا»

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استقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية، بمقر الجمعية بحي الراكة الشمالية بالخبر، وفدا من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، ضم كلا من مدير عام إدارة الموارد البشرية بالأمانة جمال السليمان، ومدير وحدة التخطيط بإدارة الموارد البشرية أسماء الغامدي، وكان في استقبالهم كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد القرناس، والمشرف المالي في الجمعية اللواء متقاعد عبدالرحمن الغانم، ورئيسة اللجنة النسائية فوزية الغفيلي.

برامج الجمعية

وعقد خلال الزيارة اجتماع تناول البرامج التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها من المتقاعدين والمتقاعدات، ومناقشة آلية عقد ندوة تخص المتقاعدين والمتقاعدات المقبلين على التقاعد من العاملين في الإدارات والأقسام التابعة لأمانة الشرقية والبلديات التابعة لها، وأوضح القرناس أن الزيارة تعد تفعيلا لدور الشراكة المجتمعية مع عدد من الإدارات الحكومية بهدف التعرف على دور الجمعية في المجال الاجتماعي والإنساني.

ندوة تعريفية

وأضاف إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح يتضمن عقد ندوة تعريفية للمقبلين على التقاعد من الرجال والسيدات من منسوبي الأمانة والبلديات، على أن يتم الترتيب لها خلال الفترة القليلة القادمة، إضافة إلى مناقشة كيفية تقديم برامج تثقيفية ودورات تدريبية لموظفي الأمانة من قبل الجمعية. وأضاف: فيما يخص الملتقى، فإنه من المقرر أن يقدمه مختصون من منسوبي الجمعية، على أن يتضمن طرح الجوانب المتعلقة بالتقاعد وكيفية الاستفادة من الوقت، على أن يكون عقد الدورة في مقر الأمانة أو في أي مكان يتم الاتفاق عليه لاحقا.