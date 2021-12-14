احدث الأخبار

روسيا تتوعد بـ”مواجهة” وبـ”رد عسكري” على الناتو في أوكرانيا
أبرز المواد
 رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين في الخارج
أبرز المواد
 اقتصاديون: الميزانية تحمي موارد الأجيال القادمة وتعزز الإيرادات غير النفطية
الاقتصاد
 السجن 10 سنوات لعراقي باع طفله مقابل 30 ألف دولار
أبرز المواد
 طرق بسيطة لخفض مستوى الكوليسترول.. قبل فوات الأوان
أبرز المواد
 فايزر توافق على شراء أرينا فارما مقابل 6.7 مليار دولار
أبرز المواد
 أمل جديد.. علاج فعال لسرطان البروستاتا
أبرز المواد
 إذا كنت تعاني من زيادة الوزن في فصل الشتاء.. إليك مشروبات طبيعية لحرق الدهون
أبرز المواد
 أنشيلوتي وبوكيتينو يصطدمان في قمة الأبطال
الرياضة
 أمانة الشرقية تطلع على خدمات «المتقاعدين» لأعضائها «اجتماعيا وإنسانيا»
أبرز المواد
 رقم قياسي.. 42 إصابة بكورونا في الدوري الإنجليزي ويونايتد في العزل
أبرز المواد
 “أوميكرون” يدق أبواب “عمان” والإعلان عن أول إصابتين
أبرز المواد
عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

روسيا تتوعد بـ”مواجهة” وبـ”رد عسكري” على الناتو في أوكرانيا

روسيا تتوعد بـ”مواجهة” وبـ”رد عسكري” على الناتو في أوكرانيا

أبرز المواد
رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين في الخارج

رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين في الخارج

أبرز المواد
اقتصاديون: الميزانية تحمي موارد الأجيال القادمة وتعزز الإيرادات غير النفطية

اقتصاديون: الميزانية تحمي موارد الأجيال القادمة وتعزز الإيرادات غير النفطية

الاقتصاد
السجن 10 سنوات لعراقي باع طفله مقابل 30 ألف دولار

السجن 10 سنوات لعراقي باع طفله مقابل 30 ألف دولار

أبرز المواد

أمانة الشرقية تطلع على خدمات «المتقاعدين» لأعضائها «اجتماعيا وإنسانيا»

أمانة الشرقية تطلع على خدمات «المتقاعدين» لأعضائها «اجتماعيا وإنسانيا»
https://almnatiq.net/?p=1084349
المناطق_الدمام

استقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية، بمقر الجمعية بحي الراكة الشمالية بالخبر، وفدا من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، ضم كلا من مدير عام إدارة الموارد البشرية بالأمانة جمال السليمان، ومدير وحدة التخطيط بإدارة الموارد البشرية أسماء الغامدي، وكان في استقبالهم كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد القرناس، والمشرف المالي في الجمعية اللواء متقاعد عبدالرحمن الغانم، ورئيسة اللجنة النسائية فوزية الغفيلي.

برامج الجمعية

وعقد خلال الزيارة اجتماع تناول البرامج التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها من المتقاعدين والمتقاعدات، ومناقشة آلية عقد ندوة تخص المتقاعدين والمتقاعدات المقبلين على التقاعد من العاملين في الإدارات والأقسام التابعة لأمانة الشرقية والبلديات التابعة لها، وأوضح القرناس أن الزيارة تعد تفعيلا لدور الشراكة المجتمعية مع عدد من الإدارات الحكومية بهدف التعرف على دور الجمعية في المجال الاجتماعي والإنساني.

ندوة تعريفية

وأضاف إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح يتضمن عقد ندوة تعريفية للمقبلين على التقاعد من الرجال والسيدات من منسوبي الأمانة والبلديات، على أن يتم الترتيب لها خلال الفترة القليلة القادمة، إضافة إلى مناقشة كيفية تقديم برامج تثقيفية ودورات تدريبية لموظفي الأمانة من قبل الجمعية. وأضاف: فيما يخص الملتقى، فإنه من المقرر أن يقدمه مختصون من منسوبي الجمعية، على أن يتضمن طرح الجوانب المتعلقة بالتقاعد وكيفية الاستفادة من الوقت، على أن يكون عقد الدورة في مقر الأمانة أو في أي مكان يتم الاتفاق عليه لاحقا.

روابط ذات صلة

روسيا تتوعد بـ”مواجهة” وبـ”رد عسكري” على الناتو في أوكرانيا

روسيا تتوعد بـ”مواجهة” وبـ”رد عسكري” على الناتو في أوكرانيا
رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين في الخارج

رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين في الخارج
اقتصاديون: الميزانية تحمي موارد الأجيال القادمة وتعزز الإيرادات غير النفطية

اقتصاديون: الميزانية تحمي موارد الأجيال القادمة وتعزز الإيرادات غير النفطية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements