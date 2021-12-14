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أنشيلوتي وبوكيتينو يصطدمان في قمة الأبطال

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https://almnatiq.net/?p=1084352
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اصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي بمنافسه ريال مدريد الإسباني في قمة نارية بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، حيث لن تمثل هذه المواجهة ذكرى خاصة للثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو راموس فقط، بل أيضاً ستكون أقرب إلى الصراع الخططي القوي بين كل من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينومدرب الأول، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الثاني.

ويملك بوكتينيو سجلاً كارثياً ضد ريال مدريد، حيث واجه الفريق الإسباني في 9 مباريات سابقة، لم يفز خلالها إلا في مباراة واحدة بالإضافة إلى تعادل واحد و7 هزائم. ونجحت فرقه في تسجيل 4 أهداف فقط سواء إسبانيول أو توتنهام، بينما سجل ريال مدريد 23 هدفاً في المقابل.

وفي الجهة الأخرى، يمر ريال مدريد بفترة مميزة مع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، والذي لم يسبق له أبداً الفوز على باريس سان جيرمان كمدير فني في 3 مباريات سابقة. وفشل كارلو في تحقيق الانتصار في أي منهما مع تعادلين وهزيمة واحدة.

يُذكر أن كارلو أنشيلوتي درب باريس سان جيرمان أيضاً في الفترة من 2011 وحتى 2013، ليفوز معهم ببطولة واحدة فقط هي الدوري الفرنسي خلال موسم 2012-2013.

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