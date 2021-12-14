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إذا كنت تعاني من زيادة الوزن في فصل الشتاء.. إليك مشروبات طبيعية لحرق الدهون

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن في فصل الشتاء.. إليك مشروبات طبيعية لحرق الدهون
https://almnatiq.net/?p=1084355
المناطق_الرياض

يمكن للمواظبة على تناول أنواع معنية من المشروبات الطبيعية المساعدة في إنقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة، خصوصا في فصل الشتاء، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار حمية غذائية صحية ومتوازنة.

وهناك قائمة طويلة من المشروبات الطبيعية يمكن الاستعانة بها في الشتاء على وجه الخصوص، تساعد في حرق الدهون، وإليك قائمة بأفضل هذه المشروبات:

مشروب التفاح الطازج..

يحتوي هذا المشروب على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والأملاح المفيدة لحرق دهون البطن والأرداف، لذا استفيدي من المشروب الطبيعي بعد وجبتي الفطور والعشاء بمدة لا تقل 30 دقيقة.

مشروب الطماطم والجزر والبقدونس..

من أفضل المشروبات الطبيعية لحرق الدهون، ويمكن تناول كوبين كوجبة خفيفية على مدار اليوم.

مشروب الكمون..

غني بنسبة عال من الفيتامينات التي تعمل على امتصاص وتكسير الكوليسترول الضار ومنع تكوين الخلايا الدهنية، لذا استفيدي منه يوميا قبل النوم بساعة على الأقل لتحقيق نتائج مرضية.

مشروب القرفة والزنجبيل والليمون..

إحدى المشروبات الفعالة في حرق دهون البطن والأرداف، كونه يحوي مضادات الأكسدة والفيتامينات القادرة على تكسير الخلايا الدهنية بالشكل الطبيعي، لذا لا تتردد في تناول كوبين في اليوم خلال فصل الشتاء.

مشروب الريحان..

كفيل بحرق دهون البطن والأرداف ضمن حميتك الصحية المتبعة، لذا استفيدي منه بتناول كوبين على مدار اليوم.

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