أمل جديد.. علاج فعال لسرطان البروستاتا

توصل بحث أخير إلى علاج جديد بإمكانه القضاء على سرطان البروستاتا بشكل فعال، يعتمد على استخدام الخلايا المناعية.

ووجدت الدراسة، التي مولتها مؤسسة سرطان البروستاتا ومنشورة في مجلة «Frontiers in Immunology» الطبية، أن الخلايا المناعية في أنسجة البروستاتا يمكن تنشيطها لتدمير الخلايا السرطانية.

وتوصل الفريق البحثي النيوزيلاندي إلى أن الخلايا المناعية الموجودة في أنسجة البروستاتا، التي تسمى «MAIT»، تعمل بشكل غير طبيعي ولديها وفرة من الجزيء (PD-1) على سطحها.

وقالت قائد الفريق، إيلي ماي غارفيس: «عندما تم تنشيط خلايا MAIT وحظر الجزيء PD-1، أدى ذلك إلى نشاط مضاد للورم ودمر الخلايا السرطانية».

وقال روبرت وينكوف، مدير معهد «مالاغان»، الذي أشرف على البحث، إن معظم الرجال يصابون بسرطان البروستاتا إذا عاشوا لفترة طويلة. وتابع: «غالبا ما ينمو ببطء، ولكن يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياة أولئك الذين يعانون منه. والخطير بشكل خاص هو إذا كان السرطان ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم، مثل العظام».

وأوضح أن «العلاجات المناعية التي تعالج سرطان البروستاتا بشكل فعال لم تكن حتى الآن محط اهتمام».

وتشمل العلاجات الحالية لسرطان البروستاتا الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو مثبطات التستوستيرون. وبعضها له آثار جانبية خطيرة.