فايزر توافق على شراء أرينا فارما مقابل 6.7 مليار دولار

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وافقت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر على شراء شركة أرينا فارما في صفقة قيمتها حوالي 7ر6 مليار دولار، وتتيح لفايزر الحصول على أدوية محتملة للإلتهابات المناعية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان فايزر القول إن فايزر ستدفع 100 دولار نقدا لكل سهم من أسهم أرينا الموجود مقرها في مدينة سان دياجو الأمريكية، وهو ما يعادل ضعف سعر سهم أرينا في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وقالت فايزر إن الصفقة ستكمل إمكانياتها في مجال علاج الالتهابات والأمراض المناعية، وستساهم في تحقيق نمو أنشطتها خلال 2025 وما بعده.

وارتفع سعر سهم أرينا اليوم بنسبة 88% في حين ارتفع سعر سهم فايزر بنسبة 8ر3%. وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين على الصفقة بالإجماع.

يذكر أن فايزر حققت نتائج قوية خلال العام الحالي بفضل، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته الشركة بالتعاون مع شركة الأدوية الألمانية بيونتيك.