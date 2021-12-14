طرق بسيطة لخفض مستوى الكوليسترول.. قبل فوات الأوان

النصيحة الثانية، هي تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والذي يمكن أن يؤدي تناول 3 غرامات منها يوميا (ما يوزاي تناول 3 تفاحات) إلى تقليل الكوليسترول بنسبة كبيرة، كما يمكن الحصول على الألياف الغذائية من مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة.