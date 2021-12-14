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رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين في الخارج

رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين في الخارج
https://almnatiq.net/?p=1084375
المناطق_وكالات

بهدف تمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعلياً بالمغرب من العودة إليه، الذين ظلوا عالقين على أثر توقف الرحلات الجوية، رخصت السلطات المغربية، بصفة استثنائية، الرحلات الجوية للركاب نحو المملكة انطلاقاً من البرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وأفاد بيان للجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع جائحة «كوفيد – 19»، بأن هذه العملية التي ستنطلق ابتداء من الأربعاء 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تهم، حصرياً، المواطنين المغاربة المقيمين فعلياً بالمغرب، والذين غادروا التراب المغربي أخيراً.

وأوضح المصدر ذاته أن المستفيدين سيتحملون تكاليف السفر، مؤكداً أن بروتوكولاً صحياً سيتم تطبيقه على النحو التالي:

أولاً، يتعين على كل مسافر الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف «بي سي آر» قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل، ثانياً، يخضع المسافرون للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية، ثالثاً، سيتم إجراء اختبارات كشف «بي سي آر» خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة، رابعاً، سيتم التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية، سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة.

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