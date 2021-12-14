احذر.. الإفراط في تناول “سلمون المزارع” قد يسبب السرطان

وتابعت: “في التحليلات المتعددة المتغيرات، كانت احتمالات الإصابة بمرض سرطان البروستاتا، بين الرجال الذين لديهم أعلى تركيزات من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور، أكثر بضعفين من بين الرجال الذين لديهم تركيزات أقل”.