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احذر.. الإفراط في تناول “سلمون المزارع” قد يسبب السرطان

احذر.. الإفراط في تناول “سلمون المزارع” قد يسبب السرطان
https://almnatiq.net/?p=1084380
المناطق_وكالات
كشفت دراسة طبية جديدة من مخاطر الإفراط في تناول سمك السلمون الذي تتم تربيته في أحواض المزارع، مؤكدة أنه يمكن أن يؤدي للإصابة بمرض السرطان.
وأفادت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، نقلا عن دراسة لـ “صندوق الدفاع عن البيئة” الأمريكي، بأن “تناول سمك السلمون المربى بأحواض المزارع بانتظام، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان، بعد اكتشاف حالات متعددة من التلوث في الولايات المتحدة ودول أخرى”.
وقالت الدراسة: “تحليل المخاطر يشير إلى أن استهلاك سمك السلمون الأطلسي المستزرع، قد يشكل مخاطر صحية تنتقص من الآثار المفيدة لاستهلاك الأسماك”.
وأضافت: “تشير النتائج العلمية الطبية، التي نشرت في مجلة العلوم الطبية، إلى أن سمك السلمون المستزرع والرخيص، الذي يباع في المتاجر قد يضر الجسم أكثر من نفعه”.
وحذرت من أن تناول سمك السلمون المستزرع أكثر من مرة في الشهر، قد يكون كافيا لزيادة مخاطر الإصابة بمرض السرطان القاتل.
وتابعت: “في التحليلات المتعددة المتغيرات، كانت احتمالات الإصابة بمرض سرطان البروستاتا، بين الرجال الذين لديهم أعلى تركيزات من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور، أكثر بضعفين من بين الرجال الذين لديهم تركيزات أقل”.

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